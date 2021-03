Francia: fonti stampa, restrizioni anti Covid in vigore in 19 Dipartimenti allargate a tutto il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni attualmente in vigore in 19 Dipartimenti della Francia per contrastare la circolazione del coronavirus verranno allargate a tutto il territorio. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", in vista del discorso previsto per questa sera alle 20:00 de presidente Emmanuel Macron. Sempre secondo fonti concordati, "BfmTv" riferisce che il governo francese prevede di chiudere le scuole per quattro settimane. Le lezioni si terranno a distanza per una settimana, mentre per le altre tre scatteranno le vacanze di Pasqua.(Frp)