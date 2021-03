Rifiuti: Baldassarre (Lega), inaccettabile emergenza a Pasqua nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sgomento che la raccolta dei rifiuti in alcuni municipi di Roma si fermerà già a partire dalle prossime ore per colpa delle inefficienze di Campidoglio e Regione Lazio. Dunque, nel giorno della Santa commemorazione della Pasqua, la Capitale della Cristianità rischia di ritrovarsi in piena emergenza rifiuti con cumuli di immondizia per le strade. Questo è inaccettabile. Siamo di fronte a un'offesa ai danni della Città Eterna e dei suoi abitanti, uno sfregio di cui il Presidente Zingaretti e la Sindaca Raggi portano la piena responsabilità". Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega. (Com)