Covid: Cartabia, riscoperta solidarietà, fare tesoro cultura coesione

- “La pandemia ha anche il volto del tempo della coesione. Sotto la pressione della necessità, c’è stata una riscoperta della solidarietà a livello sociale e politico. C’è una strana e forse inedita collaborazione ora tra forze politiche che un tempo si sono combattute. E, a livello europeo, si è ritrovata una forza di coesione che sta portando ai benefici del patto per la Next generation Ue”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al dibattito online (registrato) “Le Parole del diritto: pandemia, diritto, istituzioni e società”, sul sito della Treccani e della Fondazione Corriere della Sera. L’incontro era registrato. “Questa cultura della coesione è un patrimonio che potrebbe radicarsi nella nostra cultura – ha osservato - o potrebbe invece riesplodere una conflittualità, in condizioni più difficili, per via di radicalizzazioni e polarizzazioni. O si riscoprono gli antidoti o le istanze conflittuali riesplodono. E’ un alert di cui fare tesoro”.(Rin)