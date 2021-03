© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tempo dell’emergenza non è un tempo per sospendere i principi costituzionali, ma per tornare ad essi con occhi nuovi, ricchi della realtà che stiamo attraversando”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al dibattito online (registrato) “Le Parole del diritto: pandemia, diritto, istituzioni e società”, sul sito della Treccani e della Fondazione Corriere della Sera.(Rin)