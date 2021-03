Romania: compagnia ceca Cez termina vendita attività al fondo Mira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita delle attività della compagnia energetica ceca Cez in Romania al fondo di investimento Mira è terminato. Lo ha riferito la portavoce di Cez, Alice Horakova, all'agenzia di stampa "Ctk". L'accordo di vendita era stato raggiunto lo scorso ottobre e successivamente approvato dall'antitrust europeo e romeno. Cez non ha comunicato il valore dell'operazione, che gli analisti stimano tra 25 e 30 miliardi di corone ceche. La cessione degli asset relativi alla produzione e distribuzione di energia elettrica in Romania al fondo di investimento Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira) fa parte di una strategia del gruppo Cez di graduale abbandono dei mercati bulgaro, romeno, turco e parzialmente anche polacco. L'obiettivo è quello di raccogliere risorse per concentrarsi sulle fonti rinnovabili e sull'energia nucleare, oltre che sulla modernizzazione delle reti di distribuzione. (Vap)