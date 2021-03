© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superate oggi le 600mila dosi di vaccino somministrate in Puglia. In particolare, il dato aggiornato alle ore 17, è di 605.202 dosi. 138.943 sono le prime dosi somministrate agli over 80 e 68.441 le seconde dosi agli over 80". Lo ha comunicato la Regione.(Ren)