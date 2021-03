Kosovo: programma Unicef, a maggio altre 76.800 dosi di vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il mese di maggio in Kosovo arriveranno 76.800 dosi aggiuntive di vaccini anti Covid-19 nell'ambito dell'iniziativa Covax. Lo ha annunciato oggi il programma Unicef per il Kosovo. La direttrice del programma kosovaro per l'immunizzazione, Edita Haxhiu, ha intanto dichiarato che le vaccinazioni del personale sanitario del Paese sono iniziate e, entro la fine dall'anno, il 70 per cento della popolazione avrà ricevuto il vaccino contro il Covid. Il rispetto di questo obiettivo, ha precisato, è legato al ritmo delle forniture dei vaccini. Il premier kosovaro Albin Kurti e il ministro della Salute Arben Vitia hanno intanto incontrato oggi i rappresentanti delle agenzie dell'Onu in Kosovo, ringraziandole per il sostegno nelle forniture dei vaccini. (segue) (Alt)