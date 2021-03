Kosovo: Banca mondiale stima ripresa economica al +4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell'economia del Kosovo dovrebbe iniziare nel 2021 se la pandemia da Covid-19 sarà contenuta e verrà ripristinata la fiducia dei consumatori nelle imprese. È quanto emerge da un rapporto della Banca mondiale che rileva come l'attività economica in Kosovo si è contratta del 6,9 per cento nel 2020, spinta dal crollo del turismo della diaspora e da minori investimenti. "Le misure di sostegno alle politiche del governo e della Banca centrale, unite a maggiori rimesse ed esportazioni di beni, hanno mitigato la contrazione", secondo il rapporto. “La ripresa dovrebbe iniziare nel 2021 con una crescita che si attesterà al di sopra del 4 per cento nel medio termine. Tuttavia, l'attività economica reale dovrebbe recuperare le perdite solo nel 2022”, secondo la Banca mondiale. Per affrontare gli ostacoli strutturali di lunga data e dare la priorità a uno spazio fiscale limitato per investimenti in capitale umano ad alto rendimento, sarà fondamentale sostenere una ripresa resiliente, si conclude nel report. (segue) (Alt)