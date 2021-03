Calcio: la partita di questa sera fra Spagna e Kosovo apre delicata questione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera si giocherà a Siviglia la partita Spagna-Kosovo, valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio in Qatar nel 2022. Si tratta di uno scontro con rilevanti implicazioni diplomatiche, dal momento che la Spagna è uno dei cinque Paesi dell’Unione europea (insieme a Cipro, Grecia, Romania e Slovacchia) a non riconoscere l’indipendenza del Kosovo. La scelta del governo di Madrid è chiaramente legata ai rischi di “accettare” l’unilateralità della dichiarazione delle autorità di Pristina, in un quadro interno che vede da decenni le pressioni autonomiste e indipendentiste di Catalogna e Paesi Baschi. A fronte del sorteggio per il gruppo B delle qualificazioni ai mondiali, la Federcalcio spagnola ha dovuto gestire la delicata situazione in maniera “anomala”, scrivendo che la nazionale affronterà la rappresentativa del “territorio del Kosovo”. La Federazione calcistica europea (Uefa) ha però espresso chiaramente la necessità che prima della partita vengano esposte le bandiere di entrambi i Paesi e che venga suonato l’inno kosovaro, imponendo altresì che il match venga giocato sul suolo spagnolo. (segue) (Alt)