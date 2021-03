Calcio: la partita di questa sera fra Spagna e Kosovo apre delicata questione diplomatica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, non va dimenticato come la determinazione delle autorità kosovare nell’ottenere il riconoscimento da parte della Uefa e della Fifa abbia avuto un intento diplomatico quanto sportivo: le due federazione calcistiche promuoveranno inevitabilmente l’entità del Kosovo come nazione indipendente, obbligando come nel caso di questa sera i Paesi come la Spagna a “riconoscere” indirettamente l’esistenza dello stato dei Balcani. Dopo aver cominciato a giocare amichevoli internazionali nel 2014, la Federcalcio di Pristina ha ottenuta l’affiliazione alla Uefa e alla Fifa nel 2016, debuttando nelle qualificazioni ai mondiali del 2018 e successivamente agli europei del 2020, senza successo. (Alt)