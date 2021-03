Balcani: Di Maio, allargamento resta obiettivo prioritario, vogliamo essere partner di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha quindi ricordato di essere rientrato ieri da una missione in Montenegro e Bosnia-Erzegovina e domani "incontrerò il mio omologo serbo". "In Montenegro abbiamo realizzato una delle opere più importanti sotto il profilo strategico, l’interconnessione elettrica sottomarina, grazie a Terna. In Bosnia ho toccato con mano la grande stima di cui gode l’Italia per il suo contributo alla stabilizzazione, anche grazie al nostro contingente militare presente nella missione Eufor-Althea, cui ho reso visita", ha affermato Di Maio. "Il partenariato strategico con Belgrado è alimentato anche dalle tante aziende italiane che operano in Serbia. Desideriamo consolidare il nostro ruolo da protagonisti, contribuendo al superamento di sfide chiave – dalla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo alla piena stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina – fattori che incidono sulla stessa prospettiva europea dei Balcani occidentali", ha concluso. (Res)