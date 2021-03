Kosovo: ambasciatore tedesco, da lodare scelta Ldk per sostegno a elezione presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte costituzionale a favore del reclamo presentato da due funzionari di Vetevendosje in merito alla sostituzione dei parlamentari nell'ultima legislatura potrebbe causare ritardi nella programmazione della sessione parlamentare per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore", la data della sessione sarà annunciata una volta completata la sostituzione dei parlamentari. "Questo potrebbe complicare le cose per Vjosa Osmani nei suoi sforzi per diventare presidente del Kosovo", ha scritto "Koha". Secondo la Corte Costituzionale, dopo che la quota di genere del 30 per cento è stata assicurata, la sostituzione dei parlamentari viene effettuata sulla base dei voti ricevuti e non sul genere, che era la prassi precedente. Eugen Cakolli dell'Istituto democratico del Kosovo ha affermato che una volta pubblicata la sentenza della Corte costituzionale, la Commissione elettorale centrale dovrà apportare le modifiche necessarie. Il quotidiano tuttavia fonti che affermano che la sessione per l'elezione del presidente potrebbe essere programmata durante questa settimana. (segue) (Alt)