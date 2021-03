Alitalia: Troncone (AdR), aspettiamo con ansia il varo di Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Alitalia stiamo lavorando. Questa è una nota agrodolce". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, nel corso di un'audizione in commissione Trasporti della Camera. "Dolce perché stiamo aspettando con ansia il varo di Ita e stiamo preparandoci perché la partenza avvenga perfettamente dal primo giorno. Amara perché l'Alitalia attuale, in amministrazione straordinaria, ha una difficolta oggettiva. Ne sanno qualcosa i dipendenti, che recentemente a Fiumicino hanno manifestato la loro preoccupazione. E' una preoccupazione condivisa perché la situazione di difficoltà finanziaria di Alitalia colpisce anche i fornitori, tra cui ci sono anche i fornitori di servizi aeroportuali e primariamente Adr", ha aggiunto Troncone precisando che Aeroporti di Roma ha "un ammontare di scaduto non pagato che sta raggiungendo le decine di milioni di euro, che si aggiungono ai 120 milioni cristallizzati all'entrata in amministrazione straordinaria a maggio 2017". (Rer)