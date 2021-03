Tunisia-Germania: donazione tedesca a favore di piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia e Germania hanno siglato oggi un accordo per una donazione da 25 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese tunisine (Pmi). L’accordo, secondo un comunicato del ministero tunisino degli Affari esteri, rientra nel quadro della partecipazione al fondo di garanzia per il sostegno alle Pmi a fronte delle crisi economiche, particolarmente la pandemia di Covid-19, e ciò mediante il programma “Tpme II”. Il ministro degli Affari esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all’estero, Othman Jerandi, ha presieduto la cerimonia per la firma dell’accordo alla presenza dell’ambasciatore di Germania in Tunisia, Peter Pruegel, e di membri delle delegazioni tunisina e tedesca che partecipano ai negoziati sulla cooperazione finanziaria e tecnica tunisino-tedesca, tenuta ugualmente oggi presso la sede del dipartimento. Il ministro ha accolto con favore “l’eccellente livello raggiunto dalle relazioni tunisino-tedesche nel corso degli ultimi dieci anni”, come anche “il costante sostegno tedesco alla transizione democratica in Tunisia”. In tal senso, Jerandi ha sottolineato l’importanza di proseguire le consultazioni allo scopo di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Paesi in diversi ambiti, politico, diplomatico ed economico. Il programma Tpme II, finanziato dalla Banca tedesca per lo sviluppo (Kfw) in accordo con la Tunisia per il periodo 2019-2023, mette a disposizione di sette istituzioni finanziarie partner (quattro banche e tre società di leasing) una linea di credito da 140 milioni di euro per promuovere l’accesso di piccole e medie imprese al finanziamento. Le Pmi sono imprese che hanno meno di 200 dipendenti e un volume d’affari inferiore ai 3 milioni di euro. (Tut)