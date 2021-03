Impresa: Epifani-Fornaro (Leu), vendita Iveco rischio per sistema Paese, governo usi golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La possibile vendita di una parte importante di Iveco, azienda leader nel settore camion e autobus, all'azienda cinese Faw determinerebbe rischi rilevanti dal punto di vista occupazionale e per una parte importante del nostro sistema manifatturiero". Lo affermano i deputati di LeU Guglielmo Epifani e Federico Fornaro. "In questo modo - sottolineano - rischiamo di perdere un'azienda strategica per il futuro impegnata nella ricerca per una mobilità alternativa fatta con idrogeno ed elettrico, e questo l'Italia non può permetterselo. Il governo utilizzi la golden power per evitare di perdere un patrimonio di competenze e professionalità così prezioso".(Com)