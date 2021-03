Roma: Mocci (Lega), soldi sul sociale non spesi ma dal comune solo tagli, chiesta commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bilancio folle della Raggi, i tagli sul sociale sono stati ampi e pesantissimi, eppure questa amministrazione sconclusionata rimanda indietro i fondi stanziati dalla Regione perché non in grado di spenderli. Questa è una farsa sulla pelle dei cittadini più deboli: ho sottoposto poco fa la questione in commissione trasparenza del municipio XV, chiedendo di chiarire urgentemente come mai questi fondi non sono stati spesi e se il Municipio XV era al corrente di questa situazione. Questo dilettantismo è gravissimo, vogliamo risposte". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci. (Com)