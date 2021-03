Libia-Italia: in cantiere un patto per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo tra Italia e Libia per la transizione energetica, con l’obiettivo di portare il Paese membro del cartello petrolifero Opec in una dimensione completamente nuova del settore energico. E’ questo uno dei dossier a cui sta lavorando con discrezione la diplomazia economica italiana, a pochi giorni dalla visita in Libia del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il prossimo 6 aprile, infatti, il capo del governo italiano si recherà a Tripoli nella sua prima missione ufficiale oltreconfine dall’insediamento di inizio febbraio. Fonti libiche hanno spiegato ad “Agenzia Nova” che sono in corso contatti per la firma di un accordo per sviluppare un “forte partenariato nel settore della transizione energetica”, che includa anche una rilevante “componente di innovazione tecnologica e know-how”. Un nuovo patto di lungo-medio termine, spiegano le fonti, che potrebbe includere anche la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili di energia nel Fezzan, la vasta regione della Libia sud-occidentale ricca di risorse naturali. Si tratterebbe, in questo caso, di progetti di piccole dimensioni, ma assai significativi per il messaggio che mandano: la Libia del futuro non è solo legata agli idrocarburi, ma anche alle energie pulite e l’Italia intende aiutare Tripoli a concretizzare questa visione. (Lit)