Credito: Germania, Hvb prima grande banca a testare un “voicebot”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del gruppo Unicredit, la banca tedesca Hypo-Vereinsbank (Hvb) sarà “il primo grande istituto di credito a testare un voicebot”, ossia un robot vocale digitale, per fornire consulenza ai clienti. Nel quadro di un più ampio progetto pilota, più di 500 mila clienti potranno comunicare con Hvb tramite tale strumento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le consulenze tramite voicebot spazieranno da offerte di servizi e consigli su semplici prodotti bancari a questioni complesse, come la strutturazione di un conto titoli. “L'obiettivo è eliminare i confini tra filiali, baca online e mobile in termini di servizio e consulenza personale” ha affermato Joerg Frischholz, consigliere di amministrazione di Hvb per i clienti privati. Con l'installazione di un voicebot, la banca si considera un pioniere nell'impiego dell'intelligenza artificiale per la comunicazione con la clientela. Al riguardo, “Handelsblatt” osserva che progetti simili sono fase di prova presso altri istituti di credito. Tuttavia, “non è in vista un test su vasta scala con oltre mezzo milione di clienti”, come nel caso di Hvb. (Geb)