Imprese: Cdp, dal Comitato di supporto apprezzamento ai manager per i risultati 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo si è dimostrato decisivo per il sostegno alle imprese e alla pubblica amministrazione, avvicinandosi sempre di più ai territori. Così in una nota il Comitato di supporto degli azionisti di minoranza di Cassa depositi e prestiti, presieduto dal presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, esprimendo “particolare apprezzamento al management di Cdp per i risultati raggiunti nel 2020 e la solidità garantite ad azionisti, dipendenti, risparmiatori e stakeholder”. “In un anno estremamente difficile per tutti, a causa della pandemia, il Gruppo Cdp, presieduto da Giovanni Gorno Tempini e guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo, ha dimostrato sempre più impegno a sostegno delle imprese e della pubblica amministrazione, grazie a un approccio di grande attenzione ai territori e al tessuto produttivo”, ha affermato Quaglia, aggiungendo che i risultati raggiunti “sono anche il frutto della creazione di una rete di nuove sedi territoriali, realizzata con la collaborazione delle fondazioni di origine bancaria”. Il Comitato di supporto, prosegue la nota, si fa carico infatti delle “istanze provenienti dalle fondazioni stesse e dai territori sui quali esse operano, proponendo e promuovendo iniziative congiunte e identificando nuove opportunità di investimento, come ad esempio quelle relative al social housing e alle reti infrastrutturali materiali e immateriali: obiettivi che Cdp ha pienamente raggiunto già nei primi due anni del piano industriale 2019- 2021”. (Com)