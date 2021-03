India-Pakistan: scambio di lettere Modi-Khan, leader auspicano relazioni cordiali e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa nazionale del Pakistan, il 23 marzo, è stata l’occasione per uno scambio di lettere tra il primo ministro del Paese e quello dell’India, in evidenza sulla stampa di entrambi i Paesi. Il premier indiano, Narendra Modi, ha inviato un messaggio di auguri all’omologo pakistano, Imran Khan, alla vigilia della festività e ha ricevuto la risposta l’altro ieri. “Come Paese vicino l’India desidera relazioni cordiali col popolo del Pakistan. Per questo un ambiente di fiducia, privo di terrore e ostilità è imperativo”, aveva scritto Modi, aggiungendo i suoi migliori auguri per la sfida contro la pandemia di coronavirus. Khan lo ha ringraziato e ha risposto che “anche il popolo del Pakistan desidera la pace e relazioni collaborative con tutti i suoi vicini, compresa l’India”, concordando sulla necessità di un ambiente favorevole a un “dialogo costruttivo” e ricambiando gli auguri per la lotta anti-Covid. Il leader di Islamabad ha menzionato esplicitamente il nodo della conflittualità tra i due Paesi: “Siamo convinti che una pace e una stabilità durevoli in Asia meridionale siano subordinate alla soluzione di tutte le questioni pendenti tra l’India e il Pakistan, in particolare la disputa del Jammu e Kashmir”, ha scritto. A ciò si aggiunge, sempre secondo quanto riferisce la stampa, che il Consiglio di coordinamento economico (Ecc) del Pakistan ha autorizzato le importazioni di cotone e filati dall’India, un passo per il ripristino del commercio bilaterale. (segue) (Inn)