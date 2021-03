Rifiuti: assessore Lazio, pronti a esercitare poteri sostitutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è pronta ad esercitare dei poteri sostitutivi per la gestione dei rifiuti a Roma. Lo ha detto l'assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, durante la sua relazione nella seduta odierna del Consiglio regionale alla Pisana sulla questione rifiuti, dopo il fermo della discarica di Roccasecca. "La Regione - ha ricordato l'assessore Valeriani - non può realizzare e gestire impianti legati al ciclo dei rifiuti, è compito dei Comuni e degli operatori privati. Ma la Regione è da sempre vicina ai Comuni, molte risorse sono state messe a disposizione nell'ultimo bilancio: a oggi non è arrivata alcuna richiesta per usufruire degli 80 milioni che sono, complessivamente, a disposizione. Le vicende giudiziarie non mettono comunque in discussione il nostro piano rifiuti. Non è questo il tema, ma la sua attuazione - ha spiegato ancora l'assessore -: 80 milioni di euro per finanziare impianti pubblici. Perché nessuno ha fatto richiesta di questi fondi. Attiveremo una cabina di monitoraggio sull'attuazione del Piano, pronti a esercitare i poteri sostitutivi nel caso continui questo immobilismo assoluto, abbiamo il dovere di assumere le decisioni necessarie. Non posiamo continuamente chiedere una mano alle altre regioni o agli altri paesi. C'è bisogno che ognuno faccia la propria parte", ha concluso l'assessore. (Rer)