Alitalia: Benamati-Mancini (Pd), commissione Attività produttive senta subito governo, amministratori e sindacati

- "Nell'ufficio di presidenza della commissione Attività produttive di oggi abbiamo posto il tema di sentire al più presto il governo, le parti sindacali e gli amministratori straordinari di Alitalia in merito alla situazione molto seria che si sta delineando per la partenza della nuova compagnia Ita. Lo abbiamo fatto perché la crisi di questa grande azienda sta arrivando a un punto nodale e la commissione è la sede naturale di competenza sulle crisi, sull'amministrazione straordinaria e sulla politica industriale". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Pd, Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio e Claudio Mancini, componente della stessa commissione. "In questo Alitalia è un pezzo del tessuto industriale del Paese (basti pensare al ruolo della compagnia sulla prossima stagione turistica) e coinvolge tantissimi lavoratori. È giunto il momento di un ultimo sforzo nella fase più delicata della soluzione di questa crisi di rilevanza nazionale", concludono.(Com)