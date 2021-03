Armenia: stime Banca mondiale, crescita economica al 3,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede una crescita economica del 3,4 per cento per l'Armenia nel 2021. Questo quanto emerge dall'aggiornamento delle stime economiche per l'Europa e l'Asia centrale della Banca mondiale. "Nel 2020, l'Armenia ha registrato una delle più forti contrazioni del Pil della regione, il 7,6 per cento, poiché la grave epidemia di Covid-19 e il conflitto militare con l'Azerbaigian alla fine dell'anno hanno influito sulle prestazioni economiche. Si stima che la povertà sia aumentata di 7 punti percentuali nel 2020. La ripresa economica sarà graduale”, afferma il rapporto. (Rum)