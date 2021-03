Arabia Saudita-Iraq: premier Al Kadhimi incontra erede al trono Mohammed bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato questo pomeriggio a Riad il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Al suo arrivo all’aeroporto della capitale saudita, il premier iracheno è stato accolto da Bin Salman e da diversi ministri, tra cui il responsabile del dicastero dell’Energia, Abdulaziz bin Salman, e il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan. Accompagna il premier iracheno una delegazione comprendente, fra gli altri, il ministro del Petrolio Ihsan Abdul Jabbar Ismail, il ministro degli Esteri Fuad Hussein e il ministro delle Finanze Ali Allawi. Secondo Hussein Allawi, consigliere del premier iracheno, scopo della visita è discutere diversi dossier di interesse condiviso per i due Paesi, su tutti i mezzi per affrontare le crisi regionali, il coordinamento economico tra Baghdad e Riad, il sostegno alle occasioni d'investimento offerte alle compagnie saudite in Iraq. Secondo l’ambasciatore dell'Arabia Saudita a Baghdad, Abdulaziz al Shamri, durante la visita saranno firmati “diversi accordi in numerosi settori”. (Res)