Lombardia: rogatoria pm Milano in Svizzera su conti Fontana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità elvetiche i pm Furno-Scalas-Filippini, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, puntano ad avere ulteriori chiarimenti sulla documentazione bancaria del conto bancario da 5,3 milioni di euro ereditato dalla madre e regolarizzato da Fontana con la voluntary disclosure nel 2015. Gli inquirenti sono arrivati al conto, su cui sono in corso da mesi approfondimenti, nell'ambito dell'inchiesta sul 'caso camici'. È dal conto svizzero che partì il bonifico da 250mila euro, poi bloccato dall'Unione Fiduciaria in base alle norme anti riciclaggio, con cui il governatore lombardo avrebbe cercato di compensare la 'Dama spa', società di cui la moglie detiene il 10 per cento delle quote, del mancato profitto o quantomeno dei costi di produzione sostenuti dall'azienda venuti meno a causa della trasformazione dell'ordine d'acquisto dei 75 mila camici e 7 mila sanitari in donazione benefica.(Rem)