Rifiuti: Simeone (FI), nel Lazio si scontrano anni di inerzia e mancanza di scelte coraggiose

- "L'ennesima vicenda giudiziaria sui rifiuti che coinvolge la Regione Lazio, su cui saranno i magistrati a fare chiarezza, credo imponga una riflessione di natura strettamente politica. Casi come questo, infatti, evidenziano solo come a fronte della mancanza di regole chiare e precise, della mancanza di risposte concrete alle esigenze espresse dai territori, i cosiddetti 'furbetti' trovino terreno fertile per insinuarsi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, Giuseppe Simeone. "Il nostro compito, quello di tutto il consiglio regionale, in particolare e di chi amministra in generale, è quello di domandarsi cosa possiamo fare perché questo non avvenga. La risposta è semplice ma sinora è mancato il coraggio, politico e lo sottolineo, di attuarla, è mancata la rapidità di agire recependo le istanze che dai nostri territori provengono in un settore fondamentale come quello che i rifiuti rappresentano. Abbiamo il dovere, e lo ripeto da sempre, di ripristinare la gestione ordinaria di questo settore. Come Forza Italia da anni rivendichiamo un piano regionale capace di entrare nel merito del fabbisogno, di rispondere alle esigenze dei territori - aggiunge -. Lo reclamiamo dal 2013, dall'insediamento del presidente Zingaretti, che proprio in quell'occasione aveva assicurato che entro il dicembre di quell'anno sarebbe stato 'varato' il nuovo piano rifiuti. Questo è avvenuto con otto anni di ritardo. Il tutto con un piano che è incapace di dare risposte ai Comuni, alle Province, a chi opera in questo settore". (segue) (Com)