Rifiuti: Simeone (FI), nel Lazio si scontrano anni di inerzia e mancanza di scelte coraggiose (2)

- "Ci siamo inventati una cabina di regia, che ancora non si è insediata e speriamo lo faccia presto - aggiunge Simeone - per cercare di lasciare una porta aperta nel caso si evidenziassero delle lacune nel piano e porvi rimedio consapevoli che questo si poteva evitare se efficienza ed efficacia fossero stati davvero i pilastri su cui incardinarlo. Dovevamo effettuare tre passaggi: suddividere della regione in Ato, garantire l'autosufficienza degli Ato e assicurare quindi quella della regione stessa. Non siamo riusciti a farlo e oggi non abbiamo neanche, e ancora, contezza di quello che la maggioranza intende fare sulla legge per l'istituzione degli Ato - sottolinea -. Questi ritardi non possiamo permetterceli, questa confusione non possiamo più tollerarla. I rifiuti non sono come una strada che sorge un problema in corso d'opera si fermano i lavori per capire come procedere. Perché la produzione di rifiuti non si ferma e se c'è un problema si sfocia nell'emergenza in cui, ripeto, i furbetti si fanno largo grazie all'inerzia della Regione che dovrebbe legiferare e non lo fa o lo fa in modo sbagliato - prosegue Simeone -. Questo emerge dallo tsunami che ha investito di nuovo il Lazio nel settore dei rifiuti. Questo dobbiamo evitare dando risposte immediate e serie all'insegna della responsabilità, dicendo ad esempio al comune di Roma dove realizzare la discarica evitando il solito scarica barile sugli altri territori. Per vincere questa sfida ci vuole coraggio, pragmatismo e concretezza. Senza non usciremo mai da questa impasse", conclude. (Com)