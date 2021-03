Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata giunta Raggi esca allo scoperto e ammetta fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alle soglie dell'ennesima crisi ciclica per i rifiuti della Capitale, e all'ennesimo, imbarazzante scaricabarile istituzionale". Lo dichiarano Natale di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio. "L'assenza di progettualità e di scelte adeguate sull'impiantistica di Roma da parte di questa amministrazione, come sempre denunciato - proseguono - ovviamente viene pagata dalla città, dai lavoratori e ha pesanti ricadute sull'intero sistema regionale: nessuna autonomia per la chiusura del ciclo e per il trattamento, dipendenza (onerosa) da impianti dentro e fuori regione, rischio crisi (annunciata) alle porte a ogni variazione (ampiamente nota) in uno dei pochi nodi attivi della rete. La cui debolezza è chiara, se a mettere tutto in default è la chiusura di una discarica". (segue) (Com)