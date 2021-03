Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata giunta Raggi esca allo scoperto e ammetta fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è una novità che tutto si regga su un equilibrio delicato e che Ama viva a corto respiro da anni. Ancora una dimostrazione del poco coraggio finora mostrato nelle scelte sul sistema rifiuti e sul futuro dell'azienda: 5 anni persi, e la faticosa corsa finale a risolvere, come pur necessario, la precarietà finanziaria a cui l'azienda è appesa, senza bilanci dal 2017 e con un piano di risanamento e un piano industriale a visione limitata. Che, come abbiamo già sottolineato, se dà alla municipalizzata dei rifiuti un respiro di sollievo nell'immediato, manca totalmente di progettualità, di idee e investimenti per il futuro", proseguono Di Cola e Cenciarelli. (segue) (Com)