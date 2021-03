Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata giunta Raggi esca allo scoperto e ammetta fallimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mezzi, impiantistica, personale: quanto non è stato fatto fino ad oggi difficilmente può essere recuperato. Specialmente di fronte all'imbarazzante ritorno della conflittualità e dello scaricabarile tra istituzioni. Roma Capitale rivendica addirittura che Rocca Cencia, l'unico Tmb rimasto per la città dopo la distruzione del Salario, non potrà aumentare temporaneamente i conferimenti perché 'è destinato ad essere chiuso'n ignorando le attuali condizioni dell'impianto e di chi vi opera, pensando a impianti futuri che avrebbero già dovuto essere costruiti. Senza impianti a Roma, va in crisi tutto il Lazio: la saturazione anzitempo della discarica di Roccasecca, che riceveva conferimenti anche di Roma Capitale, con le inevitabili ricadute anche sulla provincia di Frosinone ne è la prova evidente", aggiungono i sindacalisti. (segue) (Com)