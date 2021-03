Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata giunta Raggi esca allo scoperto e ammetta fallimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dichiarazioni che non stupiscono, ma che continuano ad aumentare la preoccupazione per la tenuta dei servizi e del lavoro, già in condizioni esasperate. Ama non avrà nessun futuro se non si ha il coraggio di affrontare l'immediato e uscire da un impasse che in questi anni si è aggravato per la miopia di questa stessa amministrazione. Sono note le motivazioni per le quali i lavoratori di Ama e dell'indotto sciopereranno il 26 aprile, tra tutte le condizioni di lavoro in caduta libera negli impianti e in tutte le linee di attività, il disastro occupazionale del maxi appalto utenze non domestiche, le opacità gestionali e la rottura delle relazioni sindacali. Ora è fondamentale che si esca allo scoperto e che si dica quale scelta politica è stata fatta su Ama: ammettere il fallimento e lasciare il sistema rifiuti della città, i 7.200 lavoratori e i servizi ai cittadini peggio di come sono stati trovati o correggere il tiro e sostenere azienda e servizi, collaborare per risolvere le criticità immediate e giocare un ruolo strategico nella chiusura del ciclo rifiuti per l'intera regione nel prossimo futuro", concludono. (Com)