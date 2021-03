Imprese: De Palma-Marinelli (Fiom) su Iveco, basta speculazioni politiche, i lavoratori hanno il diritto di sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiom chiede la riapertura formale del tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico sul futuro di Iveco in Italia per la difesa di un asset industriale fondamentale per il Paese e per la tutela e lo sviluppo dell’occupazione". Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive. "In queste ore in cui assistiamo alle prese di posizione delle forze politiche sulla golden power, riteniamo necessario un confronto con azienda e governo per fare chiarezza sulla trattativa in corso che vede coinvolta la CNHi e l’azienda cinese Faw. L’apertura della procedura della golden power deve avere lo scopo di tutelare l’occupazione, il mantenimento dell’integrità di Iveco e di garantire gli investimenti pubblici e privati necessari alla transizione industriale, anche del Pwt, attraverso le risorse del Recovery Fund per la trasformazione ecologica e digitale della mobilità delle persone e del trasporto delle merci. La tutela dell’interesse del nostro Paese, a partire dall’occupazione - concludono - si può realizzare attraverso la partecipazione diretta dello Stato utile ad evitare la perdita di un’azienda strategica”.(Com)