Cdp: Cioffi (M5s), attività ok, ora finalizzare dossier aperti

- "I dati di bilancio e del piano industriale diffusi oggi da Cassa depositi e prestiti dimostrano che, in uno dei periodi economici più difficili, il management della società controllata dal ministero dell'economia ha saputo proteggere, accompagnare e sviluppare ampie fette del tessuto economico italiano. In particolare è stato importante l'ingresso in alcuni colossi come Sia-Nexi-Nets, WeBuild ed Euronext, operazioni che hanno permesso non solo di sostenere e presidiare alcune attività strategiche, ma anche porre le basi per la nascita di campioni europei. Risultato, quest'ultimo, ancor più importante in un contesto post pandemico dove l'Unione europea non può permettersi di finire stritolata nella competizione con i giganti statunitensi e cinesi. In virtù di tale bagaglio, riteniamo a maggior ragione che debba essere finalizzato in tempi celeri l'ingresso in funzione di controllo di Cdp in Autostrade e nella partita della rete unica". Lo comunica in una nota Andrea Cioffi, vicepresidente del gruppo M5s del Senato. (Com)