Regno Unito: regina Elisabetta fa la sua prima apparizione pubblica quest'anno

- La regina Elisabetta II del Regno Unito ha fatto la sua prima apparizione pubblica di quest'anno nella giornata di oggi, per un tributo al centenario della Royal Australian Air Force (l'aviazione australiana). La regina si è allontanata quindi dal castello di Windsor, in cui vive dall'inizio della pandemia con il principe Filippo, e ha assistito alla cerimonia nella località di Runnymede, non lontano dalla residenza relae. La regina ha mandato i suoi "migliori auguri e congratulazioni", descrivendo la Raaf come una delle "più antiche forze di aviazione del mondo" e lodando "l'efficacia, le capacità e il sacrificio degli uomini e delle donne che vi hanno servito, in Australia e all'estero". Parlando con uno dei militari presenti alla cerimonia, un pilota di caccia Typhoon, la regina ha chiesto se questi fossero "quelli utilizzati per inseguire i russi", al ché il pilota ha risposto che sì, e che la cosa sarebbe "molto divertente" per i militari in servizio. La regina ha presenziato alla cerimonia in quanto formalmente capo di Stato australiano. (Rel)