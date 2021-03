Imprese: Tim, assemblea approva nuovo Cda con Rossi, Gubitosi e Gorno Tempini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Tim, tenutasi oggi con la partecipazione del 59,1 per cento del capitale, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per il triennio 2021-2023. Stando al relativo comunicato stampa, l’assise ha anche approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 (chiuso con un utile da 7,2 miliardi di euro), il pagamento di un dividendo di 0,01 euro per azione ordinaria e 0,0275 euro per azione di risparmio, e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Dalla lista di maggioranza presentata dal precedente Cda, che ha ottenuto il 95 per cento dei voti, sono stati tratti dieci amministratori: il presidente Salvatore Rossi, l’amministratore delegato Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Franck Cadoret, Luca De Meo, Arnaud de Puyfontaine, Cristiana Falcone, Giovanni Gorno Tempini, Marella Moretti e Ilaria Romagnoli. Sono invece cinque i consiglieri scelti dalla lista di minoranza – con il quattro per cento dei voti – presentata da un gruppo di gestori e Sicav: Maurizio Carli, Paola Sapienza, Federico Ferro Luzzi, Paola Camagni e Paolo Boccardelli. (segue) (Com)