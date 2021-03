Imprese: Tim, assemblea approva nuovo Cda con Rossi, Gubitosi e Gorno Tempini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il collegio sindacale, la lista di maggioranza presentata da Vivendi ha ottenuto il 41 per cento dei voti, mentre quella di Sicav ha avuto il 38 per cento dei consensi. Ha ottenuto invece il 18 per cento la lista presentata da Cassa depositi e prestiti. Alla presidenza dell’organo di controllo, con circa il 90 per cento dei voti, è stato nominato il capolista della lista dei gestori e di Sicav, Francesco Fallacara. Gli altri sindaci effettivi saranno Angelo Rocco Bonissoni, Francesca Di Donato e Massimo Gambini, tutti dalla lista Vivendi. Sindaci supplenti saranno invece Ilaria Antonella Belluco e Franco Maurizio Lagro (dalla lista Vivendi) e Laura Fiordelisi e Paolo Prandi dalla lista gestori-Sicav. In ultimo, prosegue la nota, l’assise ha determinato il compenso complessivo del nuovo Cda in un massimo di 2,2 milioni di euro annui lordi, e fissato gli emolumenti del collegio sindacale in 135 mila euro lordi annui per il presidente, e 95 mila per i sindaci effettivi. Come da prassi, il Cda si riunirà domani per l’accertamento dei requisiti e il conferimento delle cariche. (Com)