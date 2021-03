Cina: ministero Salute, impossibile che Pechino abbia fornito dati falsi su origine virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi che la Cina abbia fornito dati non autentici per lo studio sulle origini del nuovo coronavirus “non regge”. Lo ha affermato mercoledì 31 marzo in conferenza stampa l'esperto cinese Liang Wannian, responsabile del gruppo Covid del ministero della Salute e membro del gruppo di studio congiunto formato da esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della Cina. "Non c'è differenza tra le informazioni possedute da esperti cinesi ed esperti stranieri, abbiamo svolto insieme ricerche e analisi a Wuhan". Il ricercatore ha poi specificato che "secondo la legge cinese, alcuni dati non possono essere portati via o fotografati", concludendo che quindi sia "fuori discussione che la Cina abbia trasmesso dati errati". La risposta da parte del ministero della Salute cinese giunge in seguito alle polemiche sollevate ieri in conferenza stampa dal segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo cui il rapporto conclusivo della missione Onu a Wuhan, presentato questa settimana, sarebbe stato scritto "sotto dettatura". (Cip)