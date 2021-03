Repubblica Ceca: Covid, rimosso l'obbligo di test negativo al rientro in madrepatria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha rimosso l'obbligo di test negativo al coronavirus per i cittadini che rientrano nel Paese dall'estero. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk" dopo che una Corte a Praga ha annullato oggi tale obbligo. La sentenza avrà vigore dal 5 aprile. Il presidente della Corte cittadina, Ales Sobol, ha dichiarato di non voler trascurare il pericolo associato alla diffusione del virus o lo sforzo dell'esecutivo di contenerla e di tutelare la vita e la salute dei cittadini cechi. Ciò nondimeno, "non si può venire meno ai principi basilari dello stato di diritto e alla libertà dei cittadini di rientrare liberamente in patria se non ce n'è un'assoluta necessità", ha detto Sobol. A detta dell'organo giudiziario, il ministero della Sanità ha mancato di spiegare esplicitamente i motivi della misura. (Vap)