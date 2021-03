Alitalia: Pd Lazio e Roma, chiediamo a governo intervento deciso, serve invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati per il futuro di Alitalia, fortemente penalizzata dalle condizioni imposte dall’Ue. Riteniamo, infatti, che certe limitazioni potrebbero portare, il nuovo vettore, a una competizione non 'alla pari' con le altre compagnie. Per questo motivo chiediamo al governo un intervento deciso". Lo dicono in una nota il Pd Lazio e il Pd Roma. "Inoltre - proseguono i dem - siamo fortemente allarmati per la sorte degli 11 mila dipendenti della nostra compagnia di bandiera che, non solo percepiranno lo stipendio di questo mese in ritardo, ma vivranno con la totale incertezza dell’arrivo di quelli futuri. Ai ministri competenti chiediamo che venga invertita la rotta, presentando all’Ue un nuovo piano aziendale, capace di dare forza al nuovo vettore nazionale. Una nuova programmazione permetterebbe di 'presidiare' il mercato rimanendo però nel perimetro dei tre asset di Alitalia. Per raggiungere questo obiettivo - sottolineano - è fondamentale che venga istituita una cabina di regia permanente. Il Pd del Lazio e di Roma rimarrà vigile e continuerà a stare al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, nella loro mobilitazione permanente", concludono. (Com)