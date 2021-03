Giustizia: Evangelista (M5s), decreto avvocati misura necessaria e seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attuale gravissima situazione epidemiologica impedisce ancora una volta lo svolgimento delle prove scritte per l'esame per diventare avvocato. Ma nessuno può essere lasciato indietro e non è possibile pensare a ulteriori rinvii per un esame che era previsto per lo scorso dicembre. Pertanto il governo in accordo con il Parlamento, ed in particolare con le commissioni Giustizia al Senato e alla Camera, sentito soprattutto il Cts, ha cercato la migliore soluzione possibile, per garantire lo svolgimento di un esame serio ma al contempo evitare ulteriori contagi soprattutto tra candidati e commissari". Lo ha detto nella dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle la senatrice Elvira Lucia Evangelista, vicepresidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. "Abbiamo deciso - ha aggiunto - di abbandonare l’ipotesi delle prove scritte in presenza e sostituirle con una prova orale a carattere preselettivo. In caso di positività al virus, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere con istanza corredata da adeguata documentazione sanitari di fissare una nuova data per la prova. Questo provvedimento - ha concluso - è una risposta tempestiva all'esigenza posta da 26 mila giovani ragazze e ragazzi che dopo anni di studi e sacrifici vogliono misurarsi con la prova per accedere all'abilitazione e iniziare il loro percorso professionale".(Rin)