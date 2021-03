Turchia: Corte costituzionale rinvia atto d’accusa per scioglimento partito filo-curdo Hdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale turca ha rinviato all’Ufficio del procuratore generale della Cassazione, Bekir Sahin, l’atto mandato da quest’ultimo per chiedere lo scioglimento del progressista e filo-curdo Partito democratico dei popoli (Hdp), per vizi procedurali. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. La corte si è riunita per esaminare l’atto inviato dal procuratore generale e ha deciso di rinviarlo per permettere al procuratore di “completare le mancanze”. Dopo che l’atto sarà ripresentato, l’assemblea generale della Corte si riunirà nuovamente per decidere se avviare o meno la causa. Lo scorso 17 marzo, Sahin ha intentato in via ufficiale una causa per la messa al bando del partito, seconda forza di opposizione al partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan. Nell’atto che ha dato il via alla procedura, inviato anche alla stessa Corte suprema, il procuratore accusa il partito di essere “colluso con il gruppo terroristico Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan)” e di “mirare a distruggere l’unità del popolo e dello Stato”. Oltre a chiedere lo scioglimento del partito per presunte violazioni dell’articolo 68 della Costituzione, l’atto del procuratore richiede di mettere al bando politicamente più di 600 membri del partito, inclusi gli attuali co-presidenti Pervin Buldan e Mithat Sancar e gli ex co-presidenti Selahattin Demirtas e Sezai Temelli. Un partito dissolto in via permanente non può essere ricostituito sotto un altro nome in Turchia, e ai membri del partito potrebbe essere impedito di fondare, dirigere, o anche solo aderire ad altre formazioni politiche per cinque anni. (Tua)