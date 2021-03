Senato: nasce associazione parlamentare per tutela persone con malattie infiammatorie croniche intestino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'associazione parlamentare per la tutela delle persone con malattie infiammatorie croniche dell'intestino nasce ufficialmente oggi in Senato, coinvolge parlamentari di ogni schieramento e ha l'obiettivo di garantire il principio costituzionale del diritto alla salute e di migliorare la qualità di vita delle persone che sono affette da queste patologie e che solo in Italia sono più di 250 mila. Lo ha dichiarato la senatrice Alessandra Gallone, vicepresidente del gruppo di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Associazione parlamentare in Senato. "E' un'iniziativa che coinvolge il Parlamento, Senato e Camera, in maniera trasversale e che ci permetterà di lavorare insieme per individuare interventi legislativi concreti che aiutino tanti italiani che soffrono di malattie invalidanti non solo dal punto di vista fisico, ma anche morale e psicologico". "Grazie a questa associazione - ha affermato la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti - avremo più forza e lavoreremo bene, così come accade in Commissione Sanità dove, soprattutto su provvedimenti importanti, non esistono preclusioni ideologiche e politiche, perché la salute è un bene di tutti". (segue) (Rin)