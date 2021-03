Senato: nasce associazione parlamentare per tutela persone con malattie infiammatorie croniche intestino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha aggiunto: "Ricerca, prevenzione, formazione, investimenti sono fondamentali per aiutare e curare le malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Sono certo che l'associazione parlamentare sarà determinante, sia presentando emendamenti specifici alla prossima finanziaria, sia incalzando il governo per attuare misure a tutela di questa categoria di malati". “L’intergruppo - afferma on Elena Carnevali capogruppo sanità Pd - oltre ad avere un alto valore sul piano istituzionale, rappresenta un modo per rendere proficuo ed efficace l’apporto che , l’Associazione Amici Onlus , insieme alle società scientifiche e pazienti , può avere nei processi di cura, revisione dei Lea o come avvenuto oggi con la presentazione della ricerca sulle infezioni correlate all’assistenza dove una su quindici si verifica in ambiente ospedaliero”. Soddisfatta anche la presidente dell'associazione Amici Onlus, Enrica Previtali, che ha sottolineato "l'importanza per i pazienti di avere accanto le istituzioni per non sentirsi mai soli". Alla presentazione sono intervenute la senatrice Fi-Udc Paola Binetti, la presidente della Commissione Sanità del Senato , Anna Maria Parente e la vicepresidente della commissione sanità della Camera, Rossana Boldi. (Rin)