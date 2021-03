Repubblica Centrafricana: esperti Onu "allarmati" da utilizzo addestratori russi da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme per l'aumento del reclutamento e dell'utilizzo di appaltatori privati ​​per la sicurezza militare e straniera da parte del governo della Repubblica Centrafricana e per i loro stretti contatti con le forze di pace delle Nazioni Unite. In un rapporto pubblicato oggi, il gruppo di lavoro ha affermato di essere "profondamente turbato" in relazione ai ruoli interconnessi fra le società di proprietà russa Sewa Security Services e Lobaye Invest Sarlu e il gruppo privato di contractor militari Wagner. In particolare, gli esperti hanno espresso preoccupazione per i collegamenti di questi gruppi con una serie di attacchi violenti che si sono verificati dalle elezioni presidenziali del 27 dicembre scorso, che hanno sancito la rielezione per un secondo mandato del presidente Faustin-Archange Touadera. Inoltre, si legge nel rapporto pubblicato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), gli esperti hanno affermato di essere rimasti "disturbati" nell'apprendere la vicinanza e l'interoperabilità tra tali appaltatori e la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (Minusca), riferendo di incontri coordinati con "consiglieri russi", oltre che della loro presenza nelle basi Minusca, nonché delle evacuazioni mediche di "addestratori russi" feriti nelle basi Minusca. "Questo offuscamento dei confini tra operazioni civili, militari e di mantenimento della pace durante le ostilità crea confusione sugli obiettivi legittimi e aumenta i rischi di diffusi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario", hanno detto gli esperti. (segue) (Res)