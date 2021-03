Repubblica Centrafricana: esperti Onu "allarmati" da utilizzo addestratori russi da parte del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro ha inoltre fatto sapere di aver ricevuto, e di continuare a ricevere, segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario, imputabili al personale militare privato che opera congiuntamente alle Forze armate della Rca (Faca) e, in alcuni casi, alle stesse forze di pace delle Nazioni Unite. Tra le violazioni vi sono segnalazioni di esecuzioni sommarie di massa, detenzioni arbitrarie, torture durante gli interrogatori, sparizioni forzate, sfollamenti forzati della popolazione civile, attacchi indiscriminati alle strutture civili, violazioni del diritto alla salute e crescenti attacchi contro attori umanitari. "In modo inaccettabile, sembra che non ci siano indagini e nessuna responsabilità per questi abusi", hanno detto gli esperti. “Gli stretti legami tra i vari attori, insieme alla mancanza di trasparenza, mettono ulteriormente a repentaglio le possibilità di qualsiasi indagine imparziale e garantiscono la responsabilità per quegli abusi e violazioni. Una maggiore chiarezza sui ruoli dei 'partner internazionali' e sulla responsabilità è urgentemente necessaria per raggiungere una pace e una stabilità sostenibili nella Repubblica Centrafricana", si legge nel rapporto. Gli esperti hanno quindi invitato il governo di Bangui e i suoi "partner internazionali" a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare a ritenere responsabili tutti gli autori di gravi violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Gli esperti hanno infine comunicato le loro preoccupazioni in merito alle accuse di cui sopra direttamente ai governi della Repubblica Centrafricana e della Federazione Russa e, per quanto possibile, alle società interessate. (Res)