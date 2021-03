Covid: Squeri (FI), facilitare rinegoziazioni fitti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Luca Squeri, componente della commissione Attività produttive ed esponente di Confcommercio Milano, afferma: "Ci auguriamo che nell'ambito delle nuove norme anti Covid venga affrontato anche il tema della semplificazione per l'accesso a soluzioni negoziali in materia di locazioni commerciali. La possibilità di rinegoziare i canoni, in condizioni di parità tre le parti, per rapportarli al crollo dei fatturati nei settori del turismo, della ristorazione e del commercio - continua il parlamentare in una nota -, è infatti essenziale per impedire la chiusura di decine di migliaia di attività". L'esponente di FI, poi, dichiara: "Anche la ministra Cartabia ha evidenziato il rischio di esplosione del contenzioso quando cesserà il blocco degli sfratti, indicando come soluzione la giustizia preventiva, basata sulle soluzioni negoziali, per evitare l'ingolfamento dei tribunali e, soprattutto incontrollate tensioni sociali. Se c'è un momento in cui farlo è ora - conclude Squeri -, prima che la tempesta si scateni". (Com)