Libia: Di Maio, strada verso stabilizzazione resta complessa

- La strada verso la stabilizzazione della Libia è ancora complessa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione sulle linee programmatiche del Maeci dinanzi alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. “Dobbiamo elevare il profilo della Comunità internazionale nella regione. Questa esigenza è fortemente sentita in Libia. Il Paese si trova in una fase decisiva della sua transizione politica e del percorso di unificazione nazionale. Vi è ora un Governo unificato guidato dal primo ministro (Abdulhamid Dabaiba), che ha ottenuto all’unanimità la fiducia del Parlamento lo scorso 10 marzo, segno della volontà dei libici di superare le differenze attraverso il dialogo e non più sul campo di battaglia”, ha dichiarato Di Maio, secondo cui quelli raggiunti sono “traguardi impensabili fino a pochi mesi fa”. (segue) (Res)