Libia: Di Maio, strada verso stabilizzazione resta complessa (2)

- “Abbiamo creduto nello sforzo diplomatico e la diplomazia ha prevalso. Ma non dobbiamo abbassare la guardia: la strada verso la stabilizzazione della Libia resta complessa”, ha aggiunto il ministro degli Esteri dell'Italia. Infatti, come osservato dal responsabile della Farnesina, la nuova autorità unificata è chiamata a sfide importanti: traghettare il Paese verso le elezioni del 24 dicembre; attuare l’accordo sul cessate il fuoco firmato a Ginevra il 23 ottobre 2020, a partire dal ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese; affrontare la crisi socio-economica rispondendo ai bisogni della popolazione. “In questo snodo cruciale – ha proseguito Di Maio - l’Italia continuerà a sostenere il processo politico delle Nazioni Unite, affiancandolo con azioni bilaterali ed europee”. Di Maio ha ricordato le sue due visite organizzate di recente nel Paese: a missione del 21 marzo, la prima di un ministro europeo dopo la nascita del Governo di unità nazionale, per rilanciare il partenariato bilaterale, e la missione del 25 marzo, insieme ai ministri degli Esteri di Francia e Germania, ha marcato un momento dall'altissimo valore simbolico, rendendo visibile la “rinnovata unità dei tre Paesi europei più profilati sul dossier libico”. (segue) (Res)