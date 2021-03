Libia: Di Maio, strada verso stabilizzazione resta complessa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio in Libia “c’è fiducia e desiderio di prendere finalmente la direzione della crescita e l’Italia è considerata il principale partner”. In questo contesto, l’Italia, secondo Di Maio, sta identificando risultati tangibili da conseguire a breve, medio e lungo periodo, “che potranno essere confermati al più alto livello già nel corso della prossima visita in Libia del presidente Draghi prevista per l’inizio di aprile”. Quella del presidente del Consiglio Mario Draghi sarà la sua prima missione internazionale da premier. “Nel frattempo, abbiamo avviato le procedure per riattivare il consolato generale d’Italia a Bengasi e designare un console onorario a Sebha, nel sud della Libia, a testimonianza della nostra volontà di estendere la nostra vicinanza al popolo libico”, ha dichiarato il ministro. (Res)