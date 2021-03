Spagna: tribunale ordina reintegro colonnello de los Cobos a guida Guardia civil di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo, organismo giudiziario predisposto a dirimere i contenziosi amministrativi, ha ordinato al ministero dell'Interno il reintegro del colonnello, Diego Perez de los Cobos, come capo della Guardia civil di Madrid. Dopo aver analizzato i fatti il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Perez de los Cobos contro la risoluzione del ministro dell'Interno del 28 luglio 2020. Il colonnello era stato destituito dal comando di Madrid per non aver riferito in merito allo sviluppo delle indagini della Guardia Civil in merito ad un'inchiesta condotta dal giudice del tribunale di Madrid, Carmen Rodriguez Medel, per valutare la risposta delle autorità sanitarie spagnole durante le prime fasi dell'emergenza coronavirus. L'indagine si focalizzava, in particolare, sull'autorizzazione delle manifestazioni dell'8 marzo dello scorso anno nella capitale spagnola in occasione della Festa della donna, quando erano ormai già noti numerosi casi legati alla pandemia del coronavirus. (Spm)